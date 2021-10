Bão số 8 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, cách Hà Tĩnh khoảng 200km

- Theo Sở Y tế tỉnh Tiền Giang, trong ngày 13-10, tỉnh ghi nhận 74 ca F0 mới (tăng 54 ca so với ngày 12-10), nâng tổng số người mắc COVID-19 trên toàn tỉnh là 14.702 ca. - Tổ công tác 790- Bộ NN&PTNN phối hợp với Công ty cổ phần sản xuất thương mại dịch vụ Trí Hải, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tặng 2300 phần quà cho người lao động Tiền Giang trở về nhà sau giãn cách xã hội. - Huyện Gò Công Đông dự kiến nạo vét 26 tuyến kênh bị bồi lắng gồm 7 tuyến kênh cấp huyện; 19 tuyến kênh cấp xã và 08 cống nội đồng. với tổng kinh phí dự kiến gần 7,3 tỷ đồng - Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tại huyện Châu Thành trong 9 tháng đầu năm chỉ hơn 5.000 tỷ, đạt 65% , giảm hơn 8 % so với cùng kỳ năm trước - Công an thị xã Cai Lậy đang tạm giam đối tượng Huỳnh Minh Phát, sinh năm 1978, cư trú ấp 3, xã Cẩm Sơn, huyện Cai Lậy, là đối tượng bị truy nã về tội cướp giật tài sản. - Theo kế hoạch của tỉnh Tiền Giang, dự kiến đến cuối tuần này, sẽ có 100% công nhân trong và khu, cụm công nghiệp được tiêm xong vắc xin Covid-19 mũi 1...