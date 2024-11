Bão số 7 cường độ rất mạnh, liên tục chuyển hướng

*** Phó Bí thư Huyện ủy – Chủ tịch UBND huyện Châu Thành Huỳnh Văn Bé Hai nhận Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. * Đảng bộ Đài Phát thanh và Truyền hình Tiền Giang trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Đảng viên. * Tỉnh đoàn Tiền Giang tổ chức buổi tuyên truyền giáo dục tuổi trẻ phát huy và giữ gìn truyền thống văn hóa dân tộc. * Đại biểu HĐND tỉnh Tiền Giang tiếp xúc cử tri tại xã Phú Mỹ huyện Tân Phước. * Huyện Chợ Gạo sửa chữa và nâng cấp Đường Huyện 27. * Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh tiếp xúc cử tri tại huyện Chợ Gạo. * Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang Nguyễn Chí Trung tiếp xúc cử tri tại huyện Gò Công Đông. * Thị xã Cai Lậy tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã năm 2024. * Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang Nguyễn Văn Vĩnh gặp gỡ, đối thoại với doanh nghiệp các huyện phía Tây. * Trường Chính trị tỉnh Tiền Giang tổ chức Hội thao chào mừng kỷ niệm 75 năm xây dựng và phát triển. * Xã Phú Thạnh huyện Tân Phú Đông tổ chức mít tinh hưởng ứng ngày Pháp luật Việt Nam. * Bão Yinxing mạnh lên cấp 14, giật cấp 17 đang vào Biển Đông trở thành cơn bão số 17. * Chính thức trình Quốc hội sửa đổi Luật Quảng cáo, bổ sung quy định “siết” nghệ sĩ, người nổi tiếng tham gia quảng cáo trên mạng xã hội. * Công an tỉnh Hậu Giang bắt 4 người lừa bán thiên thạch cho 1 phụ nữ với giá 19 tỷ đồng. * Công an Hà Tĩnh phá đường dây buôn bán vũ khí xuyên biên giới thu giữ 500 khẩu súng. * 70 trai đẹp từ các nước đến Việt Nam thi Nam Vương thế giới. * Thành phố Hồ Chí Minh phát hiện hơn 17.700 phương tiện giao thông vi phạm an toàn kỹ thuật. * Hội chợ Dược liệu – Y học cổ truyền toàn quốc sẽ diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh. * Công an tỉnh Thái Nguyên phát hiện gần 900 linh kiện súng trong xưởng cơ khí. * Đồng Nai: Công an kiểm tra ngôi nhà nhiều nghi vấn, phát hiện súng, mã tấu và ma túy. * Bộ Xây dựng điểm mặt các nguyên nhân làm tăng giá bất động sản. * Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng. * Công an thành phố Hồ Chí Minh truy tìm cổ đông liên quan đến vụ án ông Nguyễn Công Khế. * Quảng Nam đẩy mạnh đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. * Chủ tịch nước Lương Cường lên đường thăm chính thức Chile, Pêru. * Ông Biden cam kết bàn giao quyền lực trong hòa bình. * Nội các mới của ông Trump bắt đầu lộ diện. * Bão Yinxing gây thiệt hại lớn cho Philippines trước khi hướng vào Việt Nam. * Tàu cá chìm ngoài khơi Jeju, Tổng thống Hàn Quốc chỉ đạo huy động mọi nguồn lực để tìm kiếm. * Ông Putin tuyên bố: Ukraine phải trung lập để có được hòa bình. * Tổng thống Nga tuyên bố sẳn sàng đối thoại với ông Trump. * Ông Trump chọn bà Susie Wiles làm Chánh văn phòng Nhà Trắng. * Iran sản xuất thuốc giúp kéo dài tuổi thọ cho bệnh nhân ung thư.