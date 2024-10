Bão số 5 đã di chuyển ra ngoài Biển Đông và không có khả năng quay trở lại

*** Tỉnh Đoàn và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức chương trình chung kết Thanh niên hát dân ca. * Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang tiếp xúc cửa tri là công nhân, người lao động và cán bộ công đoàn. * Huyện Cái Bè khởi công xây dựng bờ kè Đông kênh 8. * Từ đầu năm đến nay trên địa bàn Tiền Giang xảy ra 24 vụ tai nạn giao thông có liên quan đến nồng độ cồn, làm 20 người chết và 11 người bị thương. * Sở Thông tin và Truyền thông kiểm tra công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực thông tin và truyền thông tại huyện Gò Công Tây. * Văn phòng điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Tiền Giang làm việc với 3 xã: Bình Tân, Bình Phú, Đồng Thạnh huyện Gò Công Tây về việc xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. * Ban Chỉ đạo công tác giảm nghèo của huyện Cai Lậy tổ chức kiểm tra, giám sát về công tác giảm nghèo tại xã Ngũ Hiệp. * Thành ủy Mỹ Tho sơ kết nhiệm vụ chính trị quý 3. * Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang khảo sát về bảng giá đất tại huyện Tân Phước. * Thị ủy Cai Lậy khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ văn phòng cấp ủy. * Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm thực hiện Luật Quân nhân chuyên nghiệp. * Bộ Chính trị ra quy định mới về bảo vệ cán bộ tố tụng, thi hành án. * Chiều nay và vài ngày tới, thành phố Hồ Chí Minh và Nam bộ có mưa lớn. * Việt Nam lên tiếng về việc ngư dân bị phía Trung Quốc đánh, tịch thu tài sản tại khu vực quần đảo Hoàng Sa. * Đắk Lắk: Tên trộm mặc váy chống nắng đột nhập đại lý phân bón cại két sắt lấy 148 triệu đồng. * Thành phố Hồ Chí Minh ban hành quy định xử lý trách nhiệm người đứng đầu. * Cựu Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Nam nhận hối lộ tại phòng làm việc, nhà riêng, quán ăn. * Lâm Đồng: Đất nông nghiệp tại khu vực đô thị phải tối thiểu 500 mét vuông mới được tách thửa. * Gia Lai: Đã bắt được nam thanh niên nghi giết mẹ rồi chôn xác trong vườn điều. * Thủ tướng đồng ý chủ trương lấn biển để làm khu thương mại tự do Đà Nẳng. * 3.300 doanh nghiệp bị thiệt hại do bão số 3 được đề xuất cho tạm dừng đóng 2 loại quỹ. * Hổ chết hàng loạt ở Đồng Nai: Kết quả xét nghiệm dương tính với cúm A/H5N1. * Sẽ xây dựng Siêu cảng Cần Giờ từ năm 2026. * Chính phủ lấy ý kiến các bộ ngành về dự án ngăn triều cường 10.000 tỷ của thành phố Hồ Chí Minh. * Phú Yên: Điều tra vụ nhà đất định giá 40 tỷ, bán 6,5 tỷ về dấu hiệu trốn thuế. * Đề nghị truy tố 17 bị can trong vụ Chuyến bay giải cứu giai đoạn 2. * Israel đổ bộ tấn công Lebanon, nhiều binh sĩ thiệt mạng. * Công dân Mỹ thiệt mạng ở Lebanon. * xảy ra nổ quanh Đại sứ quán của Israel ở Đan Mạch và Thụy Điển, cảnh sát bắt được 3 người. * Liên Hiệp quốc họp khẩn phản đối cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran vào Israel. * Binh sĩ Mexico nổ súng vào người di cư. * Bom phát nổ tại đường băng 1 sân bay ở Nhật. * G7 kêu gọi giảm leo thang căng thẳng ở Trung Đông.