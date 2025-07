Bão số 3 vừa qua, gần Biển Đông lại có áp thấp nhiệt đới

Xuất hiện áp thấp nhiệt đới mới có thể mạnh lên thành bão mới. Mô hình dự báo của TTDBKTTVQG lúc 11 giờ ngày 23-7

Hồi 10 giờ ngày 23-7, tâm áp thấp nhiệt đới nằm trên vùng biển phía Tây Bắc đảo Luzon (Philippines), tọa độ khoảng 18,1 độ Vĩ Bắc – 120,1 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất cấp 6, giật cấp 8.

Hệ thống này di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, tốc độ khoảng 15km/giờ và có xu hướng mạnh lên thành bão, liên tục chuyển hướng, có thể đi ra ngoài (khỏi) Biển Đông.

Dự báo trong 48 đến 72 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Đông Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới.

Theo ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia, áp thấp nhiệt đới này có thể không ảnh hưởng đến đất liền Việt Nam.

Tuy nhiên, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông sẽ có gió mạnh lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10; sóng biển cao 2-3,5m. Biển động mạnh, gây nguy hiểm cho tàu thuyền.

Trước đó, vào rạng sáng 23-7, Trung tâm Dự báo khí tượng – thủy văn quốc gia đã phát thông tin cuối cùng về bão số 3 (Wipha) sau khi áp thấp nhiệt đới suy yếu từ bão số 3 đã tan thành vùng áp thấp trên khu vực biên giới Việt Nam – Lào.

Theo thống kê sơ bộ từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường đến sáng 23-7, mưa lũ do bão số 3 đã làm 1 người mất tích (đã tìm thấy thi thể), 1 người bị thương tại tỉnh Nghệ An; 420 nhà bị hư hỏng, tốc mái (Thanh Hóa, Nghệ An, Phú Thọ); hơn 119.000ha lúa bị ngập úng, nặng nhất là Ninh Bình (74.017ha). Hàng loạt sự cố đê điều xảy ra. Nhiều nơi ở Thanh Hóa và Nghệ An ngập nặng, chưa có số liệu thống kê thiệt hại cuối cùng…

Nguồn SGGP