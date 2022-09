Bão Noru mạnh cấp 15 di chuyển nhanh vào Biển Đông

- Tử hình kẻ trực tiếp điều khiển xe ô tô đụng chết người do mâu thuẫn trong vay mượn tiền tại TP. Mỹ Tho. - Nông dân Tiền Giang đang thu hoạch vụ cá tra thứ 3 trong năm 2022, với tổng diện tích khoảng 220 ha. - Quốc lộ 60 thuộc địa bàn Thành phố Mỹ Tho xảy ra một vụ tai nạn giao thông làm 01 người tử vong tại chỗ. - Giá mít đã tăng trở lại làm bà con nông dân phấn khởi, hiện thương lái thu mua 35.000 đồng/kg. - Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tiền Giang làm việc 06 đối tượng liên quan hoạt động cho vay lãi nặng. - Bão Noru có tốc độ di chuyển nhanh, có thể đạt cường độ cấp 11. - Tặng 200 phần quà cho người khiếm thị và trẻ em khuyết tật có hoàn cảnh khó khăn. - Mô hình trồng cây thuốc cá thương phẩm xuất hiện nhiều ở vùng đất cù lao Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang để phục vụ nghề nuôi trồng thủy sản có nguy cơ xóa sổ. - Mỗi năm nước ta có khoảng 200.000 người chết vì bệnh tim mạch, chiếm 33% tổng số ca tử vong, do không kiểm soát được huyết áp...