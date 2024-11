Bàn về cơ hội và thách thức đối với một số mặt hàng xuất khẩu của Tiền Giang trong bối cảnh mới

*** Các huyện phía Đông xuống giống dứt điểm vụ lúa Đông Xuân 2024-2025. * UBND huyện Tân Phước tổ chức tuyên truyền Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hướng dẫn sử dụng điện an toàn, tiết kiệm. * Huyện Gò Công Tây ra quân tiêm văc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. * Xã Tân Đông huyện Gò Công Đông ra mắt xã nông thôn mới kiểu mẫu. * Huyện Châu Thành thực hiện hơn 1,8 tỷ đồng cho công tác an sinh xã hội. * Huyện Gò Công Tây công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang công nhận xã Đồng Thạnh đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. * Tòa án Nhân dân huyện Tân Phước tuyên 9 tháng tù giam cho đối tượng trộm cắp xe máy. * Mỹ bàn giao 5 máy bay huấn luyện T-6C cho không quân Việt Nam. * Thanh Hóa: 1 người đàn ông nguy kịch vì bị vi khuẩn ăn thịt người tấn công. * Đắk Lắk: Tự làm thịt cóc ăn, 1 cháu trai tử vong, 1 cháu gái nguy kịch. * Bình Dương: Khởi tố đối tượng Bùi Tiến Lợi vì đăng nội dung xuyên tạc lãnh đạo, chính quyền trên Facebook. * Hà Giang: Khởi tố 1 nữ cán bộ địa chính xã về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ làm thiệt hại hàng tỷ đồng. * Xe ben đại náo đường cấm, giờ cấm tại các huyện ngoại thành thành phố Hồ Chí Minh. * Cựu Trung úy công an dùng nhục hình làm chết người lảnh 13 năm tù. * Các Bệnh viện quá tải bệnh nhân ung thư. * Mâu thuẩn trong tham gia giao thông, 2 tài xế đánh nhau gây náo loạn đường phố Bình Chánh. * Một mỏ đất sang lấp ở Quảng Nam được đấu giá tăng gấp 54 lần. * Bị cáo Nguyễn Thị Thanh Nhàn dù đang bỏ trốn vẫn bị truy tố trong vụ án thứ 5. * Mùa mưa ở miền Trung và miền Nam kết thúc muộn hơn bình thường. * Gần 300 doanh nghiệp dự Hội thảo bàn giải pháp tiếp sức hàng Việt trên sàn Thương mại điện tử. * Một bị cáo lảnh án tử hình vì mang 25 kg ma túy bơi từ biên giới qua Long An. * Nhiều dự án cao tốc nối vùng Đông Nam bộ đấu thầu tìm nhà đầu tư. * Thủ tướng Phạm Minh Chính bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Dominica. * Quảng Ngãi: Trung tâm chăm sóc nạn nhân chất độc da cam dừng hoạt động vì hết tiền. * Hải Phòng: Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo hiệu quả chuyển đổi số. * Tổng Bí thư Tô Lâm lên đường thăm chính thức Malaysia. * Xe chở rác lao xuống cầu treo ở Huế, 2 người đang mất tích. * Xe khách tông vào đuôi xe đầu kéo trên cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, phụ xe chết, nhiều người đi cấp cứu. * Hàn Quốc tố Triều Tiên gởi vũ khí cho Nga và cho binh sĩ tham chiến tại Ukraine. * Sau tên lửa tầm xa, ông Biden cho phép cung cấp mìn chống bộ binh cho Ukraine. * Nga tố chính quyền ông Biden cản trở đàm phán về Ukraine. * Đại sứ quán Mỹ tại Kiev đóng cửa vì sợ không kích. * Mỹ lên phương án xóa khoản nợ 4,7 tỷ USD cho Ukraine. * Mỹ phủ quyết Nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hiệp quốc về ngừng bắn ở dải Gaza. * Cuộc tấn công của Israel làm 48 người ở Gaza thiệt mạng.