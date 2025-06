Ban Văn hóa xã hội thảo luận thống nhất nội dung trình tại kỳ họp thứ 18 HĐND tỉnh Tiền Giang

*** Cái Bè: Ra mắt Cơ sở thờ tự văn hóa Chùa Thanh Liên tại xã Hòa Khánh. * Chi bộ Hội Cựu chiến binh tỉnh Tiền Giang tổ chức Đại hội Chi bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2025 - 2030. * Đoàn công tác của Quân khu 9 đến kiểm tra nắm tình hình sau sáp nhập đối với Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tiền Giang. * Sở Y tế Tiền Giang tổ chức Mít tinh hưởng ứng Ngày ASEAN phòng, chống sốt xuất huyết lần thứ 15 năm 2025. * Ủy ban MTTQ tỉnh Tiền Giang thăm, chúc mừng Đại lễ niệm 86 năm Ngày khai sáng đạo Phật giáo Hòa Hảo. * Sáng 14/6, Quốc hội thông qua một loạt dự luật về kinh tế. * Bộ Tài chính yêu cầu hoàn tất bàn giao trụ sở, tài sản công trước 30/6, đồng thời hướng dẫn cụ thể việc xử lý, tránh lãng phí, thất thoát. * Đại học Lạc Hồng giành chức vô địch cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam - Robocon 2025. * Công an tỉnh Lạng Sơn thu giữ số lượng lớn con giống và trứng gia cầm không rõ nguồn gốc xuất xứ. * Công an thành phố Đà Nẵng triệt phá một ổ nhóm hacker chiếm đoạt 21.000 tài khoản thẻ tín dụng, thu lợi hàng tỷ đồng. * Bắc Kạn quyết định dừng tìm kiếm nạn nhân nghi mất tích tại “hố tử thần”. * Cao Bằng: Bắt giữ đối tượng lừa bán phụ nữ sang Trung Quốc sau 14 năm lẩn trốn. * Cao Bằng: Tái thẩm định danh hiệu Công viên Địa chất Toàn cầu UNESCO Non nước. * Vĩnh Long: Bắt giữ 2 ghe khai thác cát trái phép trên sông Cổ Chiên. * Công an Sóc Trăng bắt giữ 8 đối tượng, thu giữ gần 1.000 viên thuốc lắc giấu trong loa thùng. * Khách quốc tế đến Việt Nam tăng trong mùa thấp điểm du lịch. * Ninh Bình: Đầm hoa sen ở Hang Múa đang vào mùa đẹp nhất trong năm. * TP Hồ Chí Minh: Hướng tới 50% hộ dân sử dụng điện mặt trời mái nhà vào năm 2030. * Thời tiết ngày 14/6: Bão số 1 di chuyển theo hướng Bắc, có khả năng suy yếu dần. * 03 sinh viên Việt Nam sẽ tham gia Cuộc thi vô địch thiết kế đồ họa thế giới ACP 2025 tại Mỹ. * Iran đáp trả Israel dữ dội, hàng trăm tên lửa bay qua Jerusalem và Tel Aviv. * EU gia hạn quy chế bảo hộ người tị nạn Ukraine thêm 1 năm. * Thủy quân lục chiến Mỹ lần đầu bắt giữ dân thường tại Los Angeles * Đan Mạch sẽ yêu cầu phụ nữ đủ 18 tuổi đăng ký đánh giá để tham gia nghĩa vụ quân sự từ ngày 1/7/2025.