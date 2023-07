Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm

- 6 tháng qua, GRDP trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đạt gần 31.400 tỷ đồng, tăng hơn 3% so với cùng kỳ. - Giá khóm Tân Phước tăng cao, hiện giá từ 8.500 đồng đến 9.000 đồng/kg, tăng khoảng 2.000đ/kg so với thời điểm trước đó. - Đề xuất biểu giá điện sinh hoạt còn 5 bậc, cao nhất 3.456 đồng/kWh. - Bão và áp thấp nhiệt đới sẽ diễn biến phức tạp trong thời gian tới. - Câu lạc bộ xe đạp Thuận An – tỉnh Bình Dương: Trao tặng 15 xe đạp cho các em học sinh tại xã Hậu Mỹ Bắc B. - Agribank Châu Thành trao 165 giải thưởng cho khách hàng của Chương trình tiết kiệm dự thưởng “Mừng xuân Quý Mão 2023” với tổng số tiền 381 triệu đồng. - Sầu riêng \\\'soán ngôi\\\' thanh long dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu trái cây. - Truy lĩnh phần chênh lương hưu tháng 7, 8 vào kỳ chi trả tháng 9/2023. - Hầu hết các hồ thủy điện lớn đã đủ nước để phát điện - Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang tiếp xúc cử tri tại huyện Tân Phú Đông và Gò Công Tây…