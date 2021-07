Bản tin cập nhật tình hình dịch bệnh Covid-19 tỉnh Tiền Giang

Trong số 104 trường hợp mắc Covid-19 vừa được ghi nhận, huyện Cái Bè phát hiện 02 ca, Tx. Cai Lậy: 12 ca, huyện Châu Thành: 22 ca, Tp. Mỹ Tho: 66 ca và huyện Chợ Gạo: 02 ca. Như vậy, tính tới ngày 23-7, tỉnh Tiền Giang có 1.652 trường hợp F0, điều trị khỏi: 139 ca, tử vong: 26 ca. Trước đó, tối 22-7 và rạng sáng 23-7, Tiền Giang ghi nhận thêm 02 ca tử vong do Covid-19 gồm: Bệnh nhân L. T. N. N., (nữ), sinh năm 1964, ngụ TP. Mỹ Tho. Nguyên nhân tử vong: suy hô hấp nặng, viêm phổi do nhiễm SARS- CoV-2, sốc nhiễm trùng, suy đa tạng, tăng huyết áp, hội chứng cushing, béo phì và bệnh nhân L. T. L,. (nữ) sinh năm, 1959, ngụ TX. Gò Công. Bệnh nhân được Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công điều trị và chuyển đến Bệnh viện Dã chiến số 2, nhưng người bệnh đã tử vong trước khi vào bệnh viện. Chẩn đoán theo giấy chuyển tuyến của Bệnh viện Đa khoa khu vực Gò Công, bệnh nhân suy hô hấp nặng, viêm phổi nặng do SARS-CoV-2 trên nền tăng huyết áp.

Các giải pháp phòng, chống dịch bệnh:

- UBND tỉnh chấp thuận về chủ trương sử dụng Bệnh viện Y học Cổ truyền làm Trung tâm Hồi sức bệnh nhân COVID-19 (ICU) thuộc Bệnh viện Đa khoa trung tâm Tiền Giang để điều trị bệnh nhân COVID-19, theo đề xuất của Sở Y tế. Trước đó, UBND tỉnh tưng dụng Khu khám chữa bệnh theo yêu cầu và kỹ thuật cao tại Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh Tiền Giang để làm khu khám, chữa bệnh COVID-19 nặng.

- Ngành y tế tiếp tục truy vết F0, F1;

- Kiểm soát chặt chẽ tại các trạm, chốt,..

Nguồn: Tuyên giáo Tiền Giang