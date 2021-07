Bản tin cập nhật tình hình Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

– Các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền văn bản của Thủ tướng đồng ý áp dụng biện pháp giãn cách xã hội trên phạm vi toàn tỉnh, thành phố theo quy định tại Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ (Chỉ thị 16) cùng với các địa phương TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai (đã thực hiện), bổ sung thành phố Cần Thơ và các tỉnh: Bình Phước, Tây Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Tiền Giang, Long An, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre, Hậu Giang, An Giang, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Cà Mau, Kiên Giang. Thời gian thực hiện giãn cách xã hội là 14 ngày. Thời điểm bắt đầu áp dụng biện pháp giãn cách xã hội đối với các tỉnh, thành phố bổ sung nêu trên do Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định, nhưng không muộn hơn 0 giờ ngày 19/7/2021. Thủ tướng Chính phủ kêu gọi nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, tự lực, tự cường; chia sẻ, ủng hộ, hưởng ứng và nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 16.

– Ngành y tế tiếp tục truy vết F0, F1;

– Kiểm soát chặt chẽ tại các chốt,…

– Kết quả tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong ngày 16/7/2021: 803 mũi (mũi 1: 798; mũi 2: 05), cộng dồn 37.429, đạt 92,2%.