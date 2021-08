Bản tin cập nhật tình hình Covid-19 tỉnh Tiền Giang

(THTG) Ngày 31-7, Sở Y tế tỉnh Tiền Giang thông tin có 254 ca mắc Covid-19 mới; trong đó bổ sung 156 ca mắc vào ngày 29/7/2021, (ghi nhận tại Công ty Cổ phần Gò Đàng Tiền Giang – KCN Mỹ Tho). Còn lại 98 ca mắc mới được ghi nhận trong ngày 31-7, trong đó có 57 ca phát hiện trong cộng đồng và 41 ca trong khu cách ly.

Thông tin bệnh COVID-19 (số liệu cập nhật đến 19 giờ, ngày 31-7-2021)

Trong số 98 trường hợp mắc Covid-19 ghi nhận trong ngày 31-7, Tp. Mỹ Tho có số ca mắc nhiều nhất với 79 ca, kế đến là huyện Châu Thành 08 ca, huyện Chợ Gạo 05 ca, Tx. Gò Công 03 ca, huyện Gò Công Tây 02 ca và huyện Gò Công Đông 01 ca. Các huyện Cái Bè, Cai Lậy, Tx. Cai Lậy, Tân Phước và huyện Tân Phú Đông không có ca mắc Covid-19 mới trong ngày.

Đến nay, Tiền Giang đã điều trị khỏi 462 ca (trong ngày 78 ca), tổng số ca F1 hiện nay của tỉnh là 4.236 người; trong đó cách ly tập trung 2.963 người, còn lại cách ly tại nhà (1.273). Có 02 ca tử vong do Covid-19 gồm: Bệnh nhân Đ. T. N., nữ, sinh năm 1959, cư ngụ TP. Mỹ Tho. Nguyên nhân tử vong: Suy hô hấp – viêm phổi nặng do Sars-CoV-2/Tăng huyết áp – béo phì và bệnh nhân T. T. A. H, nữ, sinh năm 1960, cư ngụ TP.Mỹ Tho. Nguyên nhân tử vong: Suy hô hấp – viêm phổi nặng do nhiễm Sars-CoV-2/Tăng huyết áp.

Nguồn: Tuyên giáo Tiền Giang