Bàn giải pháp kết nối nông sản với Mega Market Việt Nam

*** Công an xã Phú Mỹ huyện Tân Phước ra mắt mô hình “Con nuôi Công an xã”, nhận đỡ đầu cho 1 học sinh mồ côi cha có hoàn cảnh khó khăn. * Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tiền Giang làm việc với Sở Giao thông vận tải và Công an tỉnh để giám sát về việc thực hiện pháp luật trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông. * Liên đoàn Lao động huyện Chợ Gạo sơ kết công tác quý 3. * Công ty TNHH Thương mại dịch vụ Honda Văn Hải ủng hộ 60 triệu đồng cho đồng bào các tỉnh phía Bắc khắc phục thiệt hại do bão số 3. * Cán bộ, công nhân viên, người lao động Trung tâm Y tế huyện Châu Thành đóng góp 126.500.000đ cho đồng bào phía Bắc. * Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Tiền Giang tổ chức hội nghị giới thiệu tiềm năng và kết nối tiêu thụ nông sản với Công ty Mega Market Việt Nam. * Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng huyện Gò Công Tây sơ kết quý 3. * Huyện Tân Phú Đông tổ chức Liên hoan văn nghệ quần chúng Lực lượng vũ trang năm 2024. * Thị xã Cai Lậy kết thúc và hoàn thành nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ năm 2024. * 101 tân sinh viên Quảng Trị được Tiếp sức đến trường. * Đại gia bất động sản Nam Long bị phạt nặng vì hàng loạt vi phạm. * Một doanh nghiệp quản lý kênh Youtube bị phạt vì đăng tin “Quả báo Làng Nủ” để câu view. * Tàu hàng lại trật bánh trong đêm khi qua đoạn đường sắt Lăng Cô Thừa Thiên Huế. * Thái Bình: Cách chức Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo liên quan đến vụ điểm thi tuyển sinh lớp 10. * Tìm thấy thêm 1 thi thể trong vụ sạt lở Làng Nủ, 9 nạn nhân còn mất tích. * Sau lũ, thủ phủ vải thiều phía Bắc vàng cháy, cây chết khô. * Giả danh thanh tra Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra quán ăn để kiếm tiền “lo lót”. * Xây dựng dự án mở rộng sân bay Phù Cát quy mô vốn 3.013 tỷ đồng. * Đắk Lắk: Cấp trên chi sai phụ cấp ưu đãi, hàng loạt giáo viên bổng dưng mang nợ. * Hơn 860 tỷ đồng nâng cấp sân bay Cà Mau để đón được máy bay lớn hơn. * Hà Tĩnh: Khởi tố 7 người, thu giữ hơn 6.000 điện thoại giả thương hiệu Iphone, Samung. * Mực nước đầu nguồn Đồng bằng Sông Cửu Long tiếp tục lên nhanh. * Cá linh non về nhiều tại các chợ miền Tây, giá từ 100 – 120 ngàn đồng/kg. * Bình Phước: Điều tra vụ vợ lái xe tải cán chết chồng. * Sau 2 ngày bị cướp điện thoại, người đàn ông nước ngoài vui mừng vì được công an mời trả lại tài sản. * Gia Lai: Vụ người phụ nữ bị chôn xác trong vườn điều, công an truy tìm tung tích người con trai. * Ông Trump gặp Tổng thống Ukraine tại New York. * Rò rỉ hóa chất độc hại khiến 16 người phải nhập viện ở Hàn Quốc. * Israel đánh vào đầu não Hezbollah, 6 người chết, 91 người bị thương. * Iran cáo buộc Mỹ đồng lõa với Israel trong các cuộc tấn công. * Trung Quốc phóng vệ tinh thử nghiệm có thể tái sử dụng và thu hồi. * Bão Helene quét qua Đông Nam nước Mỹ, ít nhất 33 người chết.