Ban Dân nguyện của Quốc hội làm việc với Tiền Giang về công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo

*** Tỉnh ủy Tiền Giang tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến thông tin kết quả Hội nghị Trung ương 10. * Đồn Biên phòng Tân Thành tiếp nhận số lượng lớn vật liệu nổ do người dân giao nộp. * Phòng Cảnh sát giao thông Công an Tiền Giang phối hợp với Lực lượng Cảnh sát Cơ động chặn bắt được tên cướp taxi ở Cần Thơ đang trên đường tẩu thoát tại Ngã tư Đồng Tâm. * Huyện Châu Thành hoàn thành công tác bầu cử trưởng ấp, khu phố. * Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh Tiền Giang bế giảng lớp Lý luận chính trị dành cho Đảng viên mới. * Xã Long Bình huyện Gò Công Tây ra mắt mô hình An ninh trật tự. * Thành phố Mỹ Tho tổ chức thành công bầu cử Trưởng ấp, khu phố. * Xã Tân Thạnh huyện Tân Phú Đông tổ chức diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2024. * Xã Tân Hội thị xã Cai Lậy trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn. * Trung tâm Văn hóa thể thao và Truyền thanh huyện Cai Lậy tổ chức chương trình giao lưu Đờn ca tài tử. * Để phục vụ công tác thi công sửa chữa mặt cầu Rạch Miễu số 1, và số 2, khe co giãn cầu Rạch Chuối, mặt đường tại trạm thu phí thuộc tuyến QL.60, tỉnh Tiền Giang và Bến Tre, CÔNG TY TNHH BOT CẦU RẠCH MIỄU THÔNG BÁO: Điều tiết giao thông đối với các loại ô tô tham gia giao thông, cụ thể: * Đối với phạm vi cầu Rạch Miễu: Thời gian thi công từ 22 giờ đêm hôm trước đến 04 giờ sáng ngày hôm sau kể từ ngàv 12/9/2024 dự kiến đến hết ngày 05/10/2024. * Hình thức: Thi công trên một nữa cầu Rạch Miễu số 1 và số 2 và cầu Rạch Chuối. * Phân luồng giao thông các phương tiện 2 hướng:Tiên Giang đi Bến Tre và ngược lại. * Các phương tiện lưu thông trên một nửa cầu còn lại theo nguyên tắc: Hướng Tiền Giang — Bến Tre đi 15 phút thì hướng ngược lại Bến Tre - Tiền Giang dừng 15 phút. * Ngoài thời gian trên, các phương tiện lưu thông qua cầu Rạch Miễu bình thường. * Riêng xe cứu thương sẽ được lực lượng điều tiết giao thông hướng dẫn qua cầu trong thời gian điều tiết giao thông. * U20 Việt Nam mất vé dự vòng chung kết U20 Châu Á 2025. * Xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, Việt Nam vẫn chi cả tỷ USD để nhập khẩu gạo. * Bộ Quốc phòng điều 15 người nhái tinh nhuệ nhất tham gia tìm kiếm người còn mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu. * Biển Đông có nơi gió giật cấp 10 do bão krathon, nhiều nơi ở miền Bắc trời trở rét. * Giải cứu 2 du khách thành phố Hồ Chí Minh đi lạc trên đỉnh Langbiang. * Xe tải tông xe máy ở Nha Trang, 1 người tử vong tại chỗ. * Tổng Bí thư — Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm Mông Cổ, Ireland và Pháp. * Israel tạo cục diện mới ở Trung Đông. * Thủ lĩnh Hezbollah chết vì bom Mỹ. * Iran kêu gọi các nước Hồi giáo thể hiện lập trường cứng rắn với Israel. * Lebanon cho biết hơn 100 người chết trong cuộc tấn công mới của Israel. * Hỏa hoạn tại nhà máy sản xuất pin xe điện của Trung Quốc. * Nhà máy hóa chất Mỹ bốc cháy khiến nhiều người phải sơ tán.