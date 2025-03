Ban Chỉ huy Quân sự huyện Tân Phước tổ chức luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu

*** Sau sáp nhập, các Sở mới ở Tiền Giang đã đi vào hoạt động ổn định. * Hội đồng Đội huyện Tân Phú Đông tổ chức Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ lần thứ 3 năm 2025. * Huyện Tân Phước lấy ý kiến quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030. * Đồn Biên phòng Tân Thành – Bộ đội Biên phòng Tiền Giang tổ chức giao lưu với Hội Nông dân các huyện: Châu Thành, Tân Phước và thành phố Mỹ Tho nhân Ngày hội Quốc phòng toàn dân. * Tiền Giang đóng các cống dọc Sông Tiền để ngăn mặn trước tình trạng nước mặn tăng đột biến. * Từ ngày 10 đến 30/3, Bệnh viện Mắt Tiền Giang tổ chức tầm soát Glaucoma (cườm nước) miễn phí cho người dân trên địa bàn tỉnh. * Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tiền Giang triển khai quyết định điều động, bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Trọng Thiên giữ chức Chi cục Trưởng Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Mỹ Tho. * Thủ tướng: Dự kiến sắp xếp theo hướng giảm 50% đơn vị hành chính cấp tỉnh. * Sẽ xây dựng Bệnh viện Từ Dũ 2 tại Cần Giờ. * Thêm một nhãn thời trang Việt đóng cửa. * Ông Phạm Nhật Vượng lọt top 500 người giàu nhất thế giới. * Hoa gạo nở đỏ rực nhiều nơi ở miền Bắc. * Đắk Lắk: Phát hiện nam shipper chết cạnh bên xe hàng trong rẫy vắng, Công an vào cuộc điều tra. * Hà Nội di dời loạt trụ sở cạnh Hồ Gươm để làm Công viên đặc biệt. * Đảo Cát Bà của Hải Phòng được Hollywood chọn để sản xuất bộ phim mới, dự kiến thu hút khách Quốc tế đến Việt Nam. * Cổ phiếu của Công ty Cổ phần đầu tư thương mại dầu khí Nam Sông Hậu giảm 5 phiên liên tiếp. * Kinh tế vĩ mô ở Việt Nam khởi sắc, kéo gần mục tiêu tăng trưởng năm 2025. * Long An: Công an tạm giữ chủ quán và nhân viên quán karaoke bán ma túy cho 33 khách bay lắc tại quán. * Hà Nội: Xét xử phúc thẩm vụ nam sinh lớp 8 bị đánh chết não tử vong. * Hàng chục ngàn người đổ về Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột. * 1.000 cán bộ, công chức Bộ Nông nghiệp và Môi trường xin nghỉ sớm, có nhiều lãnh đạo. * 1 nam thanh niên ở Bà Rịa Vũng Tàu cầm dao đi phá khắp xóm, tấn công cả xe công an. * Dự án đường liên tỉnh Ninh Thuận – Khánh Hòa – Lâm Đồng bị chậm tiến độ. * Metro số 2 chính thức bỏ vốn ODA, chọn vốn ngân sách. * Ukraine sẵn sàng chấp nhận đề xuất của Mỹ, ngừng bắn 30 ngày với Nga. * Ông Trump lên tiếng nói sẽ mời Tổng thống Ukraine trở lại Nhà Trắng và sẽ trao đổi với ông Putin. * Pakistan: Phiến quân tấn công đoàn tàu, bắt 182 con tin, nói đã giết 20 binh lính. * Mỹ lại tăng thuế nhôm và thép của Canada lên 50%. * Triều Tiên cảnh báo nguy cơ xảy ra xung đột sau vụ Hàn Quốc ném bom nhằm. * Đất nước Greenland vẫn tổ chức bầu cử sau khi ông Trump lên tiếng thâu tóm quốc gia hòn đảo này. * Báo Philippines thông tin: Ông Duterte được đưa lên máy bay đến Tòa ICC tại Hà Lan.