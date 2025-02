(THTG) Ngày 12/02, Ban An toàn giao thông (ATGT) tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch số 69/KH-BATGT về tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) năm 2025.

Với mục đích tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TTATGT trên các lĩnh vực đường bộ, đường thủy nội địa; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và trách nhiệm của các cấp, các ngành trong công tác đảm bảo ATGT; tăng cường sự phối hợp với các lực lượng chức năng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm ATGT trên địa bàn tỉnh.

Ban ATGT tỉnh Tiền Giang ban hành Kế hoạch tuyên truyền, giáo dục pháp luật về trật tự, an toàn giao thông năm 2025

Nội dung tuyên truyền tập trung theo chủ đề Năm An toàn giao thông 2025 “Hành trình an toàn, kiến tạo tương lai”. Cụ thể, Trong lĩnh vực giao thông đường bộ (GTĐB): tuyên truyền các điểm mới Luật TTATGTĐB như: thay đổi phân hạng giấy phép lái xe (GPLX); quy định trừ điểm GPLX; trường hợp được chở quá số người khi lái xe mô tô hai bánh, xe gắn máy; không được cho trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét ngồi cùng hàng ghế tài xế; quy định về đèn xanh, đèn vàng; trường hợp không được vượt xe; các trường hợp không được dừng xe, đỗ xe; xe ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh phải có thiết bị chống bỏ quên trẻ… Tiếp tục vận động Nhân dân trong quá trình tham gia giao thông chủ động phát hiện, ghi nhận, cung cấp thông tin, tài liệu phản ánh các hành vi vi phạm TTATGT tập trung vào một số hành vi như: đi vào đường cấm, đi ngược chiều, không chấp hành tín hiệu điều khiển giao thông, dừng, đỗ không đúng quy định; ô tô, xe máy lạng lách, đánh võng gây mất ATGT cho người và phương tiện khác, mất trật tự, an toàn xã hội; việc chiếm dụng lòng, lề đường, vỉa hè, lối đi công cộng, đường nội bộ, đường hẻm khu dân cư để kinh doanh, mua bán, họp chợ, chậu kiểng, tập kết vật liệu, đồ dùng cá nhân gây cản trở lưu thông, mất mỹ quan…

Trong lĩnh vực giao thông đường thủy: tập trung tuyên truyền các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông đường thủy nội địa trong hoạt động chở khách du lịch, chở khách trên sông; vận động mặc áo phao hoặc sử dụng dụng cụ nổi cá nhân khi tham gia giao thông đường thủy nội địa; tuyên truyền, vận động chủ phương tiện đăng ký, đăng kiểm phương tiện thủy nội địa, người điều khiển phương tiện thủy nội địa phải có Giấy chứng nhận khả năng chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn; vận động người tham gia giao thông đường thủy mặc áo phao hoặc sử dụng dụng cụ nổi cá nhân.

Trong phòng, chống tác hại của rượu, bia: tuyên truyền về tác hại của rượu, bia; các mức độ nguy cơ khi uống rượu, bia; các biện pháp giảm tác hại của rượu, bia; vận động hạn chế uống rượu, bia và không điều khiển phương tiện giao thông; tuyên truyền vai trò của gia đình, người thân trong việc thay đổi thói quen và hành vi giao thông liên quan đến rượu, bia của các thành viên trong gia đình, thực hiện “Đã uống rượu, bia – Không lái xe”.

Tuyên truyền ATGT trong các trường học, cơ sở giáo dục và cho lứa tuổi học sinh: tập trung tuyên truyền, hướng dẫn các nội dung như các kỹ năng ngồi trên xe đạp, xe đạp điện, xe gắn máy, xe mô tô, xe ô tô, xe buýt, an toàn và đi bộ an toàn; độ tuổi của người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện an toàn; phòng tránh tai nạn khi tham gia giao thông; quy tắc chung giao thông khi tham gia GTĐB; chống ùn tắc giao thông trước cổng trường; nhắc nhở phụ huynh dừng, đỗ xe đúng chỗ quy định, không đỗ xe dưới lòng đường; tổ chức ký cam kết về thời gian đón học sinh và nhắc nhở học sinh đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô được phụ huynh đưa đón; yêu cầu học sinh không tụ tập gây cản trở giao thông khu vực trước cổng trường khi chưa có phụ huynh đến đón phải ở trong trường theo khu vực quy định…

Kế hoạch củng xác định rõ đối tượng, hình thức TTPBGDPL về TTATGT. Đồng thời, đề nghị các sở, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội là Thành viên Ban ATGT tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể triển khai thực hiện trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và nhân dân. Tiến hành các hoạt động một cách chủ động, tích cực và thường xuyên, liên tục. Thường xuyên đổi mới nội dung, đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng, địa bàn. Phát huy vai trò của lực lượng tuyên truyền viên, nhóm nòng cốt trong công tác tuyên truyền về ATGT ở cơ sở. Ban ATGT các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện sát với yêu cầu thực tế ở địa phương, tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban, UBND cấp xã trong công tác tham mưu thực hiện các chủ trương, giải pháp nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm TTATGT trên địa bàn quản lý.

Quang Trung