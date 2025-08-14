Bài thuốc dân gian chữa nhiều bệnh từ lá tía tô

Trong y học cổ truyền, tía tô là vị thuốc quý có tác dụng giải cảm, giảm ho, trị đau bụng, đồng thời hỗ trợ làm đẹp da và giảm cân.

Từ xa xưa, lá tía tô được biết đến không chỉ là loại rau thơm quen thuộc mà còn là vị thuốc chữa bệnh hiệu quả. Theo Lương y Bùi Đắc Sáng, Hội Đông Y Hà Nội, trong y học cổ truyền, tía tô được xếp vào nhóm có khả năng kích thích tiết mồ hôi, giúp giãn mạch máu ngoại vi, hạ sốt và giải cảm.

Ngoài ra, loại lá này còn chứa tinh dầu và nhiều hoạt chất quý như Aldehyde, tác dụng chống ức chế hệ thần kinh trung ương và làm giảm co thắt phế quản. Nước sắc từ lá tía tô còn có khả năng ức chế nhiều loại vi khuẩn như tụ cầu khuẩn, trực khuẩn lị và trực khuẩn E.coli.

Thành phần hóa học của lá tía tô rất phong phú, gồm các chất chống oxy hóa, chống viêm, chống dị ứng và thậm chí chống trầm cảm. Hạt tía tô giàu tinh dầu và axit béo chưa bão hòa, đặc biệt là axit alpha-linoleic.

Giúp trắng da, mờ nám, giảm cân

Bạn có thể tận dụng tía tô để cải thiện làn da và vóc dáng. Chiết xuất từ lá tía tô được chứng minh có khả năng ức chế quá trình tổng hợp melanin, sắc tố gây nám, tàn nhang. Việc uống nước lá tía tô đều đặn giúp bổ sung dưỡng chất, ngăn ngừa hình thành sắc tố, đồng thời tẩy tế bào chết và làm sáng da.

Đối với những ai đang muốn giảm cân, tía tô là một lựa chọn tuyệt vời. Loại lá này giàu protein thực vật, chất xơ cùng vitamin và khoáng chất, giúp thúc đẩy quá trình chuyển hóa và trao đổi chất. Lượng chất xơ dồi dào còn hỗ trợ tạo cơ, mang lại vóc dáng săn chắc tương tự như khi tập luyện thể dục.

Bài thuốc chữa bệnh đơn giản

Giải cảm: Để trị cảm lạnh, bạn có thể kết hợp lá tía tô với vỏ quýt, gừng tươi và đun sôi để uống nóng. Hoặc đơn giản hơn, thái nhỏ tía tô, gừng, hành, trộn với cháo nóng và trứng gà để giải cảm.

Trị đầy hơi: Khi bị đau bụng, đầy hơi, chỉ cần giã nát lá tía tô, lấy nước cốt pha chút muối uống. Đối với bệnh ho và tức thở, có thể sắc tía tô với rễ cây dâu tằm để lấy nước uống.

Mẹo sơ cứu vết thương

Khi không may bị đứt tay hoặc chảy máu, bạn hãy giã nhỏ lá tía tô non và đắp trực tiếp lên vết thương. Lá tía tô sẽ giúp cầm máu nhanh chóng, ngăn ngừa mưng mủ và không để lại sẹo khi lành.

Cách nấu nước lá tía tô uống hàng ngày:

– Rửa sạch một nắm lá tía tô, ngâm với nước muối pha loãng.

– Đun sôi 2,5 lít nước, cho lá tía tô vào, đun tiếp khoảng 2 phút rồi tắt bếp.

– Khi nước nguội, thêm 3 lát chanh tươi và bảo quản trong tủ lạnh.

Bạn nên uống nước tía tô trước bữa ăn chính khoảng 10-30 phút để giảm hấp thu chất béo và kiểm soát lượng thức ăn.

Nguồn vov.vn