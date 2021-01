Bắc Kinh đối mặt với ngày giá rét nhất trong thế kỷ 21

Đài khí tượng Trung ương Trung Quốc đã phát đi cảnh báo “giá rét” đầu tiên trong năm 2021, theo đó kể từ ngày 6/1, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường, nền nhiệt tại nhiều tỉnh thành của Trung Quốc sẽ giảm mạnh, trong đó Bắc Kinh nhiều khả năng sẽ xuất hiện ngày giá rét nhất trong thế kỷ 21, khi nhiệt độ thấp nhất trong ngày hôm nay có thể lên đến -18 độ C, phá kỷ lục trước đó là -17 độ C đo được vào năm 2000.

Trung Quốc đang trải qua những ngày giá rét nhất trong thế kỷ 21. (Ảnh minh họa, nguồn: News.CN)

Không chỉ riêng Bắc Kinh, các tỉnh thành mạn Đông Bắc và Hoa Đông của Trung Quốc như Tế Nam, Trịnh Châu, Ngân Xuyên, Thạch Gia Trang… cũng được dự đoán là sẽ đối mặt với ngày lạnh giá nhất trong vòng 20 năm trở lại đây.

Theo các chuyên gia, hoàn lưu gió mùa đông và áp cao lạnh từ Siberi, cộng với hiện tượng thời tiết cực đoan La Ni Na là nguyên nhân gây ra đợt giá lạnh lần này./.

Nguồn vov.vn