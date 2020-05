Bà Rịa – Vũng Tàu thắng Sài Gòn FC 2-1: Ấn tượng HLV Trần Minh Chiến

+ Tỷ lệ học sinh mầm non đi học trở lại sau thời gian nghỉ do dịch Covid-19 trên 86%, cao hơn so với tỷ lệ của các tỉnh trong khu vực. + Tiền Giang đã cơ bản hoàn tất công tác chi hỗ trợ giai đoạn 1 cho các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch Covid-19. + Tiền Giang đã tiếp nhận 170 công dân Việt Nam từ Ấn Độ trở về, được cách ly tại Trường Quân sự tỉnh Tiền Giang. + Lãnh đạo UBND tỉnh Tiền Giang gặp gỡ doanh nghiệp lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, nhằm tìm hiểu và chia sẻ khó khăn của các doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid-19. + Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Tiền Giang giám sát hoạt động sau chiến dịch diệt lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết đợt 1 tại xã Tân Lập I, huyện Tân Phước. + Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của tỉnh Tiền Giang đạt 79,68 điểm, đứng vị trí 48/63 tỉnh thành trong cả nước. + Chỉ số hài lòng của người dân và tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2019 của tỉnh Tiền Giang đạt 83,39 điểm...