ASEAN và các đối tác nỗ lực duy trì ổn định trên Biển Đông

Tăng cường xây dựng lòng tin

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN – Ấn Độ lần thứ 18, hai bên đánh giá cao quan hệ ASEAN – Ấn Độ, đối tác thương mại lớn thứ 6 của ASEAN và đứng thứ 7 trong số các nước đầu tư vào ASEAN, với dòng vốn tăng gần gấp 4 lần so với năm 2018, đạt 2,06 tỷ USD vào năm 2020. Hai bên nhất trí tiếp tục hỗ trợ lẫn nhau ứng phó Covid-19 và thúc đẩy phục hồi toàn diện. Lãnh đạo các nước ASEAN và Ấn Độ nhất trí xác định năm 2022 là Năm hữu nghị ASEAN – Ấn Độ, hướng tới kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ và 10 năm quan hệ đối tác chiến lược ASEAN – Ấn Độ vào năm 2022. Các nước ASEAN ghi nhận và đánh giá cao Ấn Độ tiếp tục dành nhiều hỗ trợ về vaccine, vật tư y tế, thuốc điều trị dịch Covid-19, trong đó có 1 triệu USD cho Quỹ ASEAN Ứng phó Covid-19…

Về phần mình, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi nhấn mạnh coi trọng quan hệ đối tác chiến lược với ASEAN, khẳng định ASEAN có vị trí đặc biệt trong Chính sách Hành động hướng Đông của Ấn Độ, ủng hộ ASEAN đóng vai trò trung tâm và cam kết tham gia hiệu quả các cơ chế hợp tác, đối thoại do ASEAN dẫn dắt, đề cao luật pháp quốc tế và thúc đẩy trật tự khu vực dựa trên luật lệ, đóng góp tích cực cho hòa bình, an ninh, ổn định và phát triển tại khu vực.

Thủ tướng Modi khẳng định ủng hộ lập trường của ASEAN, phát huy vai trò thúc đẩy đối thoại và tăng cường xây dựng lòng tin, thực hiện đầy đủ và hiệu quả Tuyên bố Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC), xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử tại Biển Đông (COC) hiệu lực, hiệu quả, phù hợp với luật pháp quốc tế và Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định ASEAN và Ấn Độ là đối tác lâu đời và láng giềng gần gũi, chia sẻ lợi ích và trách nhiệm đóng góp cho hòa bình, ổn định, thịnh vượng ở khu vực. Thủ tướng bày tỏ cảm ơn Ấn Độ đã hỗ trợ vaccine và vật tư y tế cho các nước ASEAN, nhất là đào tạo phát triển nguồn nhân lực, công nghệ trong lĩnh vực công nghiệp dược.

Đề nghị Ấn Độ tiếp tục ủng hộ và đóng góp tích cực cho nỗ lực của ASEAN duy trì hòa bình, an ninh, ổn định trên Biển Đông, đề cao luật pháp quốc tế và UNCLOS 1982, giải quyết các tranh chấp, khác biệt bằng biện pháp hòa bình, thông qua đối thoại và quy trình ngoại giao nhằm bảo đảm Biển Đông là vùng biển của hòa bình, hợp tác và phát triển, Thủ tướng đề nghị cần đẩy mạnh hợp tác biển, đảm bảo an ninh, an toàn hàng hải, bảo tồn môi trường biển, sinh thái biển, kết nối biển, tăng cường cứu hộ, cứu nạn trên biển, chống đánh bắt bất hợp pháp, chống cướp biển.

Sau 3 ngày làm việc sôi nổi, thực chất, hiệu quả, chuỗi Hội nghị Cấp cao ASEAN, tổ chức theo hình thức trực tuyến từ ngày 26 đến 28-10, dưới sự chủ trì của Brunei Darussalam, nước Chủ tịch ASEAN năm 2021, đã hoàn thành toàn bộ chương trình. Chiều 28-10, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã cùng các nhà lãnh đạo ASEAN, tham dự lễ bế mạc Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 38 – 39; các Hội nghị Cấp cao liên quan cùng lễ chuyển giao cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2022 cho Vương quốc Campuchia. Các nhà lãnh đạo ASEAN và các đối tác đã công bố, thông qua, ghi nhận khoảng 100 văn kiện bao gồm các Tuyên bố, Chiến lược, Khung hợp tác, Kế hoạch hành động, Báo cáo, Tài liệu tầm nhìn… trên nhiều lĩnh vực thuộc 3 trụ cột hợp tác của ASEAN.

Vai trò của Nga

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN – Nga lần thứ 4 kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ASEAN – Nga, các nhà lãnh đạo nhấn mạnh ý nghĩa của kỷ niệm 30 năm ASEAN – Nga, hoan nghênh những tiến triển trong quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN – Nga và thông qua Kế hoạch hành động toàn diện giai đoạn 2021-2025. ASEAN và Nga khẳng định hợp tác chặt chẽ đẩy lùi dịch Covid-19, phối hợp trong các nỗ lực phân phối vaccine an toàn, hiệu quả và công bằng đến người dân trong khu vực. Hai bên nhất trí tăng cường hợp tác, đối thoại, trao đổi thông tin về ứng phó thách thức an ninh, đóng góp vào hòa bình, an ninh và ổn định của khu vực như Tham vấn Cao cấp về các vấn đề an ninh và Đối thoại ASEAN – Nga về các vấn đề an ninh trong công nghệ thông tin.

Tổng thống Nga Vladimir Putin nhấn mạnh ASEAN là Đối tác chiến lược tin cậy của Nga. Nga sẵn sàng hỗ trợ ASEAN trong phòng chống, kiểm soát đại dịch, giảm thiểu các tác động tiêu cực về kinh tế – xã hội, bao gồm tổ chức các khóa đào tạo cán bộ y tế, hỗ trợ kỹ thuật và chuyên môn, cung cấp bộ xét nghiệm, thuốc điều trị và vaccine cho các nước ASEAN thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh là Đối tác chiến lược toàn diện và bạn bè hữu nghị truyền thống của Nga, Việt Nam luôn nỗ lực đóng góp cho sự phát triển quan hệ đối tác chiến lược và hợp tác cùng có lợi giữa ASEAN và Nga. Chia sẻ các ý kiến tại hội nghị, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao vai trò và đóng góp tích cực của Nga đối với duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực. Thủ tướng trông đợi Nga tiếp tục tham gia tích cực vào các diễn đàn do ASEAN chủ trì, ủng hộ vai trò trung tâm và nỗ lực của ASEAN thúc đẩy đối thoại, hợp tác, xây dựng lòng tin, tôn trọng luật pháp quốc tế, ứng phó hiệu quả với các thách thức nảy sinh, duy trì hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực, trong đó có an ninh, an toàn hàng hải và hàng không tại Biển Đông.

Nguồn SGGP