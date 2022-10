Áp thấp nhiệt đới, bão có thể xuất hiện ở Biển Đông trong tuần tới

Từ ngày 11-17/10, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện các nhiễu động và hình thành áp thấp nhiệt đới/bão với xác suất xảy ra áp thấp nhiệt đới khoảng 50-60%, xác suất xuất hiện bão khoảng 25-30%.

Trao đổi với phóng viên, ông Vũ Tuấn Anh, Dự báo viên Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia nhận định: “Trong khoảng thời gian từ ngày 11-17/10, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện các nhiễu động và hình thành ATNĐ/bão với xác suất xảy ra ATNĐ khoảng 50-60%, xác suất xuất hiện bão khoảng 25-30%. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia sẽ theo dõi chặt chẽ và thông tin thường xuyên dựa trên diễn biến cụ thể của từng loại thiên tai”.

Có khả năng áp thấp nhiệt đới, bão xuất hiện ở Biển Đông trong những ngày tới.

Theo ông Vũ Tuấn Anh trong tháng 10 trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 2 xoáy thuận nhiệt đới (ATNĐ/bão) trên khu vực Biển Đông và có thể ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta.

Dự báo nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tổng lượng mưa ở khu vực Tây Bắc và một số nơi tại khu vực vùng núi Đông Bắc thấp hơn so với trung bình nhiều năm từ 15-25%; khu vực Đông Bắc Bộ, Trung Bộ và Bắc Tây Nguyên cao hơn so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ phổ biến từ 20-50%; riêng Nam Bộ có tổng lượng mưa xấp xỉ trung bình nhiều năm.

Từ tháng 10, mực nước trên các sông suối ở khu vực Bắc Bộ xuống dần. Dòng chảy trên các sông suối và hồ chứa phổ biến thiếu hụt so với trung bình nhiều năm, riêng lưu vực sông Gâm và sông Chảy cao hơn trung bình nhiều năm.

Lượng dòng chảy trên lưu vực sông Đà ở mức thiếu hụt so trung bình nhiều năm từ 5 – 40%, thiếu hụt nhiều tại khu vực hồ Hòa Bình; trên sông Gâm, dòng chảy đến hồ Tuyên Quang lớn hơn so với trung bình nhiều năm khoảng 5 – 20%; trên sông Chảy, dòng chảy đến hồ Thác Bà xấp xỉ trung bình nhiều năm; trên sông Thao, hạ lưu sông Lô và sông Hồng thiếu hụt từ 10 – 20%.

Khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên, từ tháng 10 đến tháng 12, trên các sông ở Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên có khả năng xuất hiện 2-3 đợt lũ vừa và lớn. Mực nước đỉnh lũ năm 2022, tại hạ lưu các sông chính từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh ở mức báo động 1, báo động 2 và trên báo động 2; các sông từ Quảng Bình đến Bình Thuận và khu vực Tây Nguyên ở mức báo động 2, báo động 3, có sông trên báo động 3. Trên các sông suối nhỏ, vùng thượng lưu các sông khả năng xuất hiện lũ lớn, lũ quét và sạt lở đất.

Khu vực Nam Bộ, trên sông Đồng Nai có khả năng xuất hiện 2-3 đợt lũ. Đỉnh lũ cao nhất tại trạm Tà Lài có khả năng ở mức xấp xỉ và cao hơn trung bình nhiều năm từ 10 – 30%.

Tổng lượng dòng chảy từ thượng lưu sông Mê Công về hạ lưu và Đồng bằng sông Cửu Long trong tháng 10 ở mức cao hơn trung bình nhiều năm từ 15-25%. Đỉnh lũ năm 2022, tại đầu nguồn sông Cửu Long ở mức báo động 1 và dưới báo động 1, khả năng xuất hiện vào giữa hoặc nửa cuối tháng 10.

Trong tháng 10, tại khu vực ven biển Nam Bộ khả năng xuất hiện 2 đợt triều cường: đợt 1 từ ngày 8-11/10, đợt 2 từ ngày 26-31/10. Riêng đợt triều cường từ 26-31/10, độ cao mực nước tại trạm hải văn Vũng Tàu vượt ngưỡng 4m, nguy cơ ngập lụt cao tại những khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông nếu thời gian triều cường trùng với kỳ gió mùa Đông Bắc có cường độ mạnh./.

Nguồn VOV