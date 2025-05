Ăn gì tốt cho đại tràng?

*** Đảng bộ xã Bình Ninh, huyện Chợ Gạo tổ chức Lễ trao Huy hiệu Đảng cho đảng viên nhân kỷ niệm 135 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2025). * Đảng bộ Bộ đội Biên phòng Tiền Giang tổ chức lễ trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng đợt 19/5. * Ủy ban nhân dân xã Mỹ Đức Tây, huyện Cái Bè khởi công xây dựng cầu Ngang sông Mỹ Đức Tây. * Xã Bình Nhì, huyện Gò Công Tây sơ kết Mô hình “Người dân tự quản về an ninh trật tự” và thực hiện mô hình tuyến đường kiểu mẫu về an toàn giao thông thuộc ấp Bình Hòa Đông. * Bến phà Xuân Đông tại huyện Chợ Gạo chính thức ngừng hoạt động từ ngày 20/5/2025. * Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Gò Công Tây tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI. * Ngày 17/5, Quốc hội thảo luận dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu thầu. * Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ đạo tập trung khắc phục vụ sạt lở công trường tại Lai Châu. * Hà Nội: Thu giữ trên 100 tấn thuốc tân dược và thực phẩm chức năng giả. * Công an tỉnh Thái Bình đề nghị truy tố 42 bị can trong vụ án liên quan đến Tạp chí Môi trường và Đô thị Việt Nam. * Ninh Bình: Phát hiện hơn 1.000 sản phẩm may mặc giả mạo các nhãn hàng lớn. * Bình Định: Khởi tố cựu Chủ tịch phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn vì sai phạm đất đai. * Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Nam vừa bắt giữ một đối tượng vận chuyển trái phép 38 bánh ma túy từ Lào về Việt Nam. * Công an tỉnh Lâm Đồng bắt đối tượng dùng mạng xã hội dụ dỗ, ép buộc nữ sinh vào mục đích khiêu dâm. * Học sinh Đà Nẵng đoạt giải Nhì Hội thi Khoa học Kỹ thuật Quốc tế 2025. * Vietjet và Boeing vừa trao thoả thuận hợp tác với Vietjet Thái Lan về việc chuyển giao 50 máy bay Boeing 737 cho Vietjet Thái Lan. * Không khí tại Thành phố Hồ Chí Minh bất ngờ ô nhiễm hơn Hà Nội trong sáng 17/5. * Từ chiều tối 17/5 đến đêm 18/5, khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa tiếp tục có mưa vừa, mưa to, cục bộ mưa rất to kèm dông. * Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào rải rác và có nơi có dông. * Tấn công mạng nhằm vào đảng cầm quyền Ba Lan trước thềm bầu cử tổng thống. * Lãnh đạo Triều Tiên chỉ đạo tăng cường chuẩn bị cho chiến tranh. * Các phe phái Palestine tiến hành đàm phán trực tiếp, chuyên sâu với Hamas. * Hàn Quốc: Cháy lớn tại nhà máy sản xuất lốp Kumho, 400 người phải sơ tán.