Agribank Tiền Giang trao thưởng đột xuất cho lực lượng khám phá vụ án cướp ngân hàng

(THTG) Ngày 29-9, tại Công an thành phố Mỹ Tho, Ngân hàng Agirbank chi nhánh Tiền Giang tổ chức Lễ trao thưởng đột xuất cho các đơn vị tham gia khám phá nhanh vụ án cướp tài sản xảy ra ngày 25/9 tại Phòng giao dịch khu công nghiệp Mỹ Tho – Ngân hàng Agribank thuộc ấp Bình Tạo, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho.

Đến dự có đồng chí Đại tá Nguyễn Hồng Khắc – Phó Giám đốc Công an tỉnh, ông Trương Văn Đoàn – Phó Giám đốc Ngân hàng Agribank chi nhánh Tiền Giang và ông Cao Đình Điền – Phó giám đốc Công ty bảo hiểm Agribank chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh.

Khen thưởng cho các đơn vị tham gia vụ án cướp tài sản xảy ra ngày 25/9 tại Phòng giao dịch Agribank khu công nghiệp Mỹ Tho.

4 đơn vị được Ngân hàng Agribank trao thưởng với số tiền 40 triệu đồng gồm Công an thành phố Mỹ Tho, Phòng Cảnh sát hình sự, các đơn vị chức năng thuộc các Cục nghiệp vụ Bộ Công an.

Đối tượng thực hiện vụ cướp tại ngân hàng – Võ Thanh Hòa, sinh năm 1996, cư trú ấp Phước Hoà, xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho.

Trước đó, vào chiều 25-9, tại Phòng giao dịch khu công nghiệp Mỹ Tho Ngân hàng Agribank thuộc ấp Bình Tạo, xã Trung An, thành phố Mỹ Tho xảy ra vụ cướp tài sản nhưng không thành. Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an thành phố Mỹ Tho, các đơn vị chức năng thuộc các Cục nghiệp vụ Bộ Công an khẩn trương xác minh điều tra, sau gần 48 giờ lực lượng tham gia phá án đã bắt giữ đối tượng thực hiện vụ cướp là Võ Thanh Hòa, sinh năm 1996, cư trú ấp Phước Hoà, xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho.

Đại tá Nguyễn Hồng Khắc – Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ trao thưởng.

Tại lễ trao thưởng, đồng chí đại tá Nguyễn Hồng Khắc – Phó Giám đốc Công an tỉnh biểu dương chỉ huy, cán bộ chiến sĩ các đơn vị đã đề cao tinh thần trách nhiệm, mưu trí, quyết tâm phối hợp xác minh, truy bắt đối tượng gây ra vụ án. Đồng thời, cảm ơn sự quan tâm kịp thời của lãnh đạo Ngân hàng Agribank chi nhánh Tiền Giang nhằm động viên, khích lệ lực lượng làm nhiệm vụ.

Thanh Việt