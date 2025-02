Agribank Tiền Giang ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp vốn vay ưu đãi cho đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao

(THTG) Chiều ngày 07/02, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) chi nhánh tỉnh Tiền Giang tổ chức Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Tiền Giang về việc cam kết cung cấp nguồn vốn ưu đãi và các sản phẩm, dịch vụ của Agribank cho khách hàng tham gia Đề án “Phát triển bền vững một triệu héc-ta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030” theo Quyết định 1490/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 27/11/2023.

Quang cảnh buổi lễ ký kết thỏa thuận hợp tác cung cấp vốn vay ưu đãi cho đề án 1 triệu hecta lúa chất lượng cao

Theo đó, trong giai đoạn đầu, Agribank sẽ dành 30.000 tỷ đồng nguồn vốn cho khách hàng tham gia Đề án vay vốn với lãi suất giảm tối thiểu 1%/năm so với lãi suất cho vay thông thường. Bên cạnh đó, Agribank còn cung cấp đầy đủ các sản phẩm, dịch vụ như: tiền gửi, thanh toán trong nước, thanh toán quốc tế, ngoại hối, bảo hiểm cây lúa, bảo an tín dụng,…để các khách hàng trong chuỗi liên kết an tâm sản xuất, kinh doanh. Hiện nay, Agribank cũng đã triển khai nhiều giải pháp tín dụng ưu đãi hỗ trợ nông dân, hợp tác xã, doanh nghiệp trong chuỗi sản xuất lúa chất lượng cao khi tham gia Đề án, đồng thời cải tiến, đơn giản hóa quy trình, thủ tục cho vay… để cung ứng vốn kịp thời từ khâu sản xuất, phân bón, giống, vật tư… đến khâu chế biến, thu mua, tiêu thụ.

Tại lễ ký kết, Ông Nguyễn Văn Nhựt – Phó giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Tiền Giang yêu cầu Agribank chi nhánh tỉnh Tiền Giang phải là vai trò chủ lực trong việc hỗ trợ nông dân và doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ưu đãi trong chuỗi liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm lúa gạo chất lượng cao và phát thải thấp, đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu vốn cả ngắn, trung và dài hạn của tất cả các khâu. Hỗ trợ tư vấn các sản phẩm dịch vụ và các ứng dụng số của Agribank để khách hàng tham gia Đề án tiếp cận được những chính sách ưu đãi và những dịch vụ tối ưu nhất của Agribank.

Bá Thủy