Agribank Tiền Giang: Bàn giao nhà đại đoàn kết do Đoàn Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang vận động

*** Các địa phương ở huyện cái Bè đồng loạt tổ chức Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. * Chi bộ Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Bình Phú huyện Cai lậy Đại hội nhiệm kỳ mới. * Năm 2024, Huyện Cai Lậy tổ chức 2 đợt thu gom bao bì, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật với khối lượng 2,5 tấn. * Phường 10 thành phố Mỹ Tho thành lập Chi hội Cựu Công an nhân dân. * Lễ hội Văn hóa Du lịch Làng cổ Đông Hòa Hiệp huyện Cái Bè thành công tốt đẹp với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, trưng bày, hội thi hấp dẫn và sôi nổi. * Huyện Tân Phước tổ chức thành công giải bóng đá công nhân viên chức lao động, lực lượng vũ trang năm 2024. * 99,98% người dân huyện Tân Phú Đông hài lòng về kết quả đề xuất công nhận huyện đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2024. * Xã Hiệp Đức huyện Cai Lậy ra mắt xã nông thôn mới kiểu mẫu. * Bảo Hiểm xã hội tỉnh Tiền Giang thông báo lịch chi trả lương hưu, trợ cấp Bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân trong tháng 11/2024 và những tháng tiếp theo cụ thể như sau: * Đối với người hưởng nhận qua tài khoản cá nhân: BHXH tỉnh chuyển tiền vào tài khoản của người hưởng vào ngày 2 hàng tháng; Trường hợp lịch chi trả trùng ngày thứ bảy, chủ nhật thì dời sang ngày làm việc tiếp theo. Riêng tháng 11/2024 thực hiện chi trả vào ngày 04/11/2024 (thứ hai). * Đối với người hưởng chưa đăng ký nhận qua tài khoản ATM: Bưu điện chi tiền mặt tại các điểm chi trả của Bưu điện từ ngày 05/11/2024 (lịch chi trả cố định kể cả ngày thứ bảy, chủ nhật hoặc ngày lễ). * Trường hợp người hưởng chưa nhận được chế độ do kê khai sai tài khoản cá nhân (số tài khoản, tên ngân hàng), đề nghị người hưởng liên hệ với cơ quan BHXH để thay đổi thông tin đúng, kịp thời nhận chế độ ngay trong tháng. * Bão Man-Yi mạnh cấp 15, giật cấp 17 đang đổ bộ vào Biển Đông. * Đề xuất tiếp tục giảm 2% thuế VAT trong 6 tháng đầu năm 2025. * Hà Nội rà soát thống kê toàn bộ dự án bị tồn động, dừng thi công để xử lý trước ngày 25/11. * Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị kỷ luật ông Nguyễn Văn Thể - Nguyên Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải liên quan đến Tập đoàn Thuận An. * Bình Định: Xuất hiện ca tử vong do cúm A/H1 pdm. * Người Việt tiêu thụ tới 6,67 tỷ lít đồ uống có đường. * Ngày 17-11, tại Quảng Ninh diễn ra Giải Marathon quốc tế di sản Hạ Long. * Tổng thống Ukraine tin chiến sự sẽ kết thúc sớm nhờ ông Trump. * Ông Trump tuyên bố: Chiến sự Nga – Ukraine phải dừng lại. * Lãnh đạo Triều Tiên ra lệnh làm ngay nhiều drone tự sát. * Iran ủng hộ Lebanon đàm phán ngừng bắn với Israel.