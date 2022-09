9 tháng đầu năm Tiền Giang xảy ra 325 vụ TNGT làm chết 233 người

Trong 09 tháng đầu năm 2022, toàn tỉnh Tiền Giang đã xảy ra trên 300 vụ tai nạn giao thông so với cùng kỳ năm 2021 giảm 02 tiêu chí về số vụ và số người bị thương.

Kiểm tra chấp hành an toàn giao thông trên Quốc lộ 1A.

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang, từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/9/2022, toàn tỉnh xảy ra 325 vụ tai nạn giao thông làm chết 233 người và bị thương 157 người. So với cùng kỳ năm 2021 giảm 103 vụ và giảm 123 người bị thương, tuy nhiên số người chết tăng 28 người. Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 322 vụ làm chết 231 người và bị thương 157 người với các nguyên nhân chính là do chạy quá tốc độ, đi sai làn đường, phần đường, chuyển hướng, vượt xe, không nhường đường và sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông. Đối với đường thủy xảy ra 03 vụ làm chết 02 người, thiệt hại tài sản hơn 600 triệu đồng.

Qua thống kê cũng cho thấy có 05 địa phương giảm tiêu chí về số người chết so với cùng kỳ năm 2021, trong đó có 03 địa phương giảm cả ba tiêu chí so với cùng kỳ là Tân Phước, Gò Công Tây và thị xã Cai Lậy. Tuy nhiên, có 06 địa phương tăng về số người chết so với cùng kỳ là các huyện Cái Bè, Cai Lậy, Chợ Gạo, Tân Phú Đông, Gò Công Đông và thành phố Mỹ Tho.

Mạnh Cường