61 người lao động ở Campuchia nhập cảnh trái phép vào An Giang để tránh dịch Covid-19

Cụ thể vào chiều 20-3, Trạm Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên trong lúc làm nhiệm vụ đã phát hiện có 61 người nhập cảnh trái phép từ Campuchia qua biên giới vào địa bàn tỉnh An Giang, trong số này có 8 trẻ em.

Theo xác định ban đầu của ngành chức năng, nhóm người trên đều là dân tộc Chăm, có hộ khẩu thường trú ở huyện An Phú (An Giang), đa phần là dân lao động sang Campuchia làm thuê khoảng 1 năm nay. Tuy nhiên, gần đây do tình hình dịch Covid-19 ở Campuchia diễn biến phức tạp nên nhóm người này tìm cách trở lại An Giang.

Hiện ngành chức năng lập biên bản và tiến hành xử lý theo quy định.

Nguồn SGGP