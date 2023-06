6 tháng đầu năm 2023, số vụ tại nạn giao thông tỉnh Tiền Giang giảm 40% so với cùng kỳ

(THTG) Trong 06 tháng đầu năm 2023, tình hình tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giảm sâu cả ba tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2022.

Tai nạn giao thông 6 tháng đầu năm của tỉnh giảm sâu ở cả ba tiêu chí.

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh Tiền Giang, từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/6/2023, toàn tỉnh xảy ra 140 vụ, chết 102 người, bị thương 71 người; so với 06 tháng đầu năm 2022, giảm gần 40% về số vụ, giảm hơn 39% về số người chết và giảm khoảng 32% về số người bị thương. Trong đó tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 138 vụ làm chết 102 người và bị thương 71 người; so với cùng kỳ 6 tháng đầu năm 2022, số vụ giảm trên 40%, số người chết giảm khoảng 38%, số người bị thương giảm hơn 32%; không có người chết và số người bị thương dưới 18 tuổi.

Trên lĩnh vực đường thủy xảy ra 02 vụ tai nạn, không thiệt hại về người, thiệt hại tài sản khoảng 800 triệu đồng; so với thời gian cùng kỳ năm 2022, số vụ không tăng không giảm, số người chết giảm 02 người. Qua 6 tháng đầu năm 2023 cho thấy có 07 địa phương giảm cả 03 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2022; 02 địa phương giảm 02 tiêu chí về số vụ, số người chết; tuy nhiên, có 02 địa phương tăng về số người chết so với cùng kỳ.

Tin và ảnh: Mạnh Cường