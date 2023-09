5 loại thực phẩm phổ biến giúp tăng tuổi thọ

Kết quả một nghiên cứu mới của Đại học Harvard (Hoa Kỳ) cho biết, 5 loại thực phẩm phổ biến này có thể làm giảm nguy cơ tử vong vì bệnh mạn tính, chẳng hạn như ung thư, bệnh tim và các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer và Parkinson giúp bạn sống khỏe, sống thọ hơn.

1. Chế độ ăn lành mạnh giúp tăng tuổi thọ và tốt cho môi trường

Chúng ta đều biết một chế độ ăn uống lành mạnh tốt cho cơ thể và giúp duy trì cuộc sống lâu hơn và khỏe mạnh hơn. Nghiên cứu trong thời gian theo dõi 30 năm cho thấy mọi người có nguy cơ tử vong thấp hơn 25% nếu họ có chế độ ăn uống lành mạnh trong ít nhất 20 năm.

Nghiên cứu của Harvard tập trung vào một nhóm 100.000 người Mỹ từ năm 1986 đến năm 2018. Những người tham gia ăn nhiều hơn trong số 5 loại thực phẩm chính không chỉ sống lâu hơn mà còn có nguy cơ tử vong do ung thư hoặc bệnh tim mạch thấp hơn 15% và nguy cơ tử vong do các bệnh thoái hóa thần kinh như Alzheimer và Parkinson thấp hơn 20%. Những người theo chế độ ăn giàu thực vật cũng giảm một nửa nguy cơ tử vong do các bệnh về đường hô hấp.

Chế độ ăn giàu thực vật vừa tốt cho môi trường lại bảo vệ sức khỏe con người.

Nghiên cứu cũng gợi ý rằng chế độ ăn giảm thịt đỏ và thịt chế biến sẵn có lợi cho sức khỏe cá nhân cũng như giảm tác động xấu tới môi trường. Các nhà nghiên cứu đề xuất rằng thực phẩm nên được đánh giá bằng Chỉ số chế độ ăn uống sức khỏe hành tinh (PHDI) xếp hạng mức độ tốt cho sức khỏe, cùng với tác động của chúng đối với môi trường về sử dụng nước và đất, ô nhiễm và khí thải.

Linh Bùi, nghiên cứu sinh Tiến sĩ tại Khoa Dinh dưỡng, Trường Y tế Công cộng TH Chan, Đại học Harvard, cho biết: Một mô hình ăn kiêng bền vững không chỉ lành mạnh cho sức khỏe con người mà còn phải phù hợp với chỉ số về phát thải khí nhà kính và các thông số môi trường khác có lợi cho hành tinh của chúng ta.

Nghiên cứu này được xây dựng dựa trên nghiên cứu trước đó nhằm xác định các loại thực phẩm có lợi cho cả sức khỏe và môi trường, chẳng hạn như ngũ cốc nguyên hạt, trái cây, rau không chứa tinh bột, các loại hạt và dầu không bão hòa, cũng như các loại thực phẩm có thể gây hại cho môi trường và sức khỏe con người, như thịt đỏ và thịt chế biến. Những phát hiện mới cho thấy ăn nhiều thực phẩm thân thiện với hành tinh hơn có thể giúp giảm nguy cơ tử vong do các nguyên nhân như ung thư, bệnh tim, bệnh hô hấp và bệnh thoái hóa thần kinh.

2. 5 loại thực phẩm giúp sống khỏe, sống thọ hơn

Không theo thứ tự cụ thể nào, đây là những loại thực phẩm bạn nên thêm vào danh sách mua sắm cho thực đơn hàng ngày giúp tăng cường sức khỏe của cả gia đình.

Cơ quan Dịch vụ Y tế Quốc gia Vương quốc Anh (NHS) khuyến cáo, mọi người nên ăn 5 phần trái cây và rau quả mỗi ngày. Tất cả những loại rau củ bao gồm thực phẩm đóng hộp, rau củ đông lạnh cũng như thực phẩm tươi sống càng tốt.

Đậu và các loại đậu chỉ được tính là một phần, bất kể bạn ăn bao nhiêu trong một ngày. Lưu ý các loại đậu là nguồn cung cấp chất xơ tốt nhưng chúng chứa ít chất dinh dưỡng hơn các loại trái cây và rau quả khác.

Trái cây chứa nhiều chất chống oxy hóa giúp tăng cường tuổi thọ

Các loại trái cây đặc biệt tốt cho sức khỏe và tuổi thọ do có nhiều hợp chất chống oxy hóa.

Trái cây rất giàu vitamin, chất xơ và hydrat hóa, đồng thời cũng có nhiều polyphenol (hợp chất thực vật) giúp hỗ trợ sức khỏe đường ruột, sức khỏe não bộ và sức khỏe tổng thể. Ngoài các loại trái cây được yêu thích như chuối, táo và dâu tây, một số loại nước ép trái cây có thể được tính là một phần trong khẩu phần 5 loại trái cây, rau củ của bạn mỗi ngày.

Chất xơ rất quan trọng để giúp tiêu hóa, cải thiện sức khỏe đường ruột và ngăn ngừa táo bón. Ngũ cốc nguyên hạt chứa nhiều chất xơ giúp no lâu và điều chỉnh lượng đường trong máu, đồng thời hỗ trợ hệ vi sinh vật và sức khỏe đường ruột.

NHS khuyến nghị nên ăn 30g chất xơ mỗi ngày. Các loại ngũ cốc nguyên hạt như gạo lứt, mì ống nguyên hạt và hạt quinoa rất giàu vitamin, khoáng chất và chất xơ và là một trong những thực phẩm tốt nhất cho sức khỏe đường ruột.

Quả hạch giàu chất béo lành mạnh tốt cho tim và não

Các loại quả hạch chứa nhiều chất béo không bão hòa, cung cấp chất xơ, protein, vitamin và khoáng chất. Một số loại còn rất tốt cho sức khỏe nhờ các hợp chất như polyphenol và một số vi chất dinh dưỡng nhất định như selen khó tìm thấy ở nơi nào khác. Đây là một món ăn nhẹ thực sự tốt cho sức khỏe và có thể giúp thay thế các thực phẩm khác kém lành mạnh hơn như khoai tây chiên.

Quả hạch chứa nhiều chất xơ, bổ sung nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho trái tim và sức khỏe trí não.

Chất béo không bão hòa giúp sống thọ và khỏe mạnh

Chất béo là một phần quan trọng của chế độ ăn uống lành mạnh và chúng giúp cơ thể hấp thụ vitamin A, D, E. Không phải tất cả chất béo đều như nhau: chất béo bão hòa là loại có trong xúc xích, thịt xông khói, phô mai, bánh ngọt và bánh quy, vì vậy hãy tránh sử dụng các loại thực phẩm này.

Chất béo không bão hòa đến từ dầu oliu, quả bơ và các loại hạt thực sự quan trọng đối với sức khỏe não bộ và thị lực, vì vậy hãy bổ sung nhiều vào chế độ ăn uống của bạn, nhưng nếu bạn đang cố gắng kiểm soát cân nặng thì nên chú ý về lượng tiêu thụ.

