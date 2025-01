240 năm Chiến thắng Rạch Gầm – Xoài Mút, vang mãi Thiên Anh hùng ca

*** Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tiền Giang tổ chức viếng, đặt tràng hoa và dâng hương tại Tượng đài Chiến thắng Rạch Gầm Xoài Mút tại xã Kim Sơn huyện Châu Thành nhân kỷ niệm 240 năm Anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ đánh tan 5 vạn quân Xiêm tạo nên cột mốc vẻ vang trong cuộc đấu tranh chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta. * Trường Chính trị Tiền Giang khai giảng lớp Trung cấp lý luận chính trị hệ tập trung khóa 72. * Khối thi đua các đơn vị vũ trang tỉnh Tiền Giang tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2024. * Tập đoàn An Nông tặng 300 phần quà Tết cho hội viên nông dân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Tân Phước, huyện Cái Bè và thị xã Cai Lậy, mỗi phần quà 500 ngàn đồng, tổng trị giá 150 triệu đồng. * Xã Tân Hưng huyện Cái Bè có 95% số hộ đăng ký tự thu gom, xử lý rác thải. * Trung tâm Khí tượng thủy văn tỉnh Tiền Giang dự báo độ mặn trong mùa khô năm 2025 sẽ ngang bằng năm 2023. * Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang đã ban hành quyết định công nhận xã Trung An thành phố Mỹ Tho đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao. * Lãnh đạo huyện Cai Lậy gặp gỡ, lắng nghe ý kiến cán bộ Đảng viên xã Cẩm Sơn và xã Phú An. * Huyện đoàn Chợ Gạo tổng kết công tác năm 2024. * UBND tỉnh Tiền Giang ban hành Quyết định số 3656/QĐ-UBND ngày 31/12/2024 về việc phê duyệt Danh sách các tổ chức, cơ quan, đơn vị không bị cắt điện khi xảy ra thiếu hụt nguồn điện trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. * Hôm nay 7-1, 2 nguyên đại biểu Quốc Hội Lưu Bình Nhưỡng và Lê Thanh Vân hầu tòa. * 3 chân kiềng quan trọng tạo nên văn hóa giao thông: Phạt nặng, Hạ tầng giao thông tốt và Tuyên truyền sâu rộng nâng cao nhận thức người tham gia giao thông. * Hội An đề xuất mở rộng đối tượng và lượng khách được tham quan miễn phí phố cổ. * 2 biển báo giới hạn tốc độ 20km/h xuất hiện ở Nha Trang gây xôn xao dư luận, cơ quan chức năng đã tìm ra tác giả gắn 2 biển báo trên. * Ca mổ của tiền đạo Xuân Son thành công, hôm nay Xuân Son bắt đầu tập đi. * Đà Nẵng phạt 30 triệu đồng thanh niên xúc phạm lãnh tụ trên Tik Tok. * Trong 1 tháng, nhóm thanh niên ở Thanh Hóa đã bắt trộm 250 con chó. * Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu viết thư kêu gọi người dân chấp hành quy định về an toàn giao thông. * Thanh tra đề nghị chuyển cơ quan điều tra vụ bán tài sản cưỡng chế ở Nha Trang. * Phát hiện Lăng mộ bác sĩ Hoàng gia 4.000 năm tuổi tại Ai Cập. * Ông Trump phản ứng sau khi Thủ tướng Canada tuyên bố sẽ từ chức. * Trung Quốc: Phạt nguội gia tăng nhận thức người tham gia giao thông. * Triều Tiên công bố ảnh tên lửa siêu vượt âm mới có thể chặn các đối thủ ở Thái Bình Dương. * Indonesia chính thức là thành viên đầy đủ của BRICS. * Quốc hội Mỹ công bố xác nhận ông Trump chiến thắng Tổng thống Mỹ. * Ấn Độ phát hiện thêm 2 ca nhiễm vi rút HMPV.