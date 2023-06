2 năm tù giam về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng

(THTG) Ngày 21-06, Tòa án nhân dân huyện Tân Phước mở phiên tòa hình sự xét xử sơ thẩm bị cáo Lê Minh Phụng, sinh năm 1994, ngụ ấp Phú Thanh, xã Phú Mỹ, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang và Nguyễn Quốc Minh, sinh năm 1989, ngụ ấp Tân Quới, xã Tân Hòa Thành, huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang về tội tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Theo cáo trạng, do bản thân Lê Minh Phụng có sở thích các loại súng và muốn có một khẩu súng bên mình để phòng thân nên Lê Minh Phụng đã tìm trên mạng xã hội và mua được một khẩu súng quân dụng cùng 06 viên đạn, với giá 6 triệu đồng.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử 2 đối tượng tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Ngày 17-7-2022, Phạm Minh Kha, sinh năm 1996, điều khiển xe mô tô đến nhà của Nguyễn Quốc Minh để nhậu. Trong tiệc nhậu, Kha kể với mọi người trước khi đến đây khi đi ngang qua quán nhậu ở xã Phú Mỹ, Kha bị Nguyễn Văn Liêm đang ngồi nhậu trong quán chửi nên Kha rủ Phụng và Tâm mang theo hung khí tìm đánh Liêm, khi đi Tâm cầm theo 1 con dao, Kha cầm 01 cái liềm và Phụng về nhà lấy một khẩu súng mua trước đó tìm Liêm đê trả thù khi đến nơi Tâm và Kha xong vào quán chém Liêm và 02 bên giằng co qua lại. Lúc này Phụng đứng trước của quán lấy súng trong người ra bắn 03 phát vào trong quán làm mọi người trong quán bỏ chạy may mắn không trúng ai. Sau đó cả nhóm quay về nhà Minh nhậu tiếp. Đến khoảng 20 sau cả nhóm giải tán ra về Phụng bỏ khẩu súng lại trên bàn nhậu, sau đó Minh đem ra sau nhà cất giấu. Công an xã Phú Mỹ lập biên bản và thu giữ được 03 đầu.

Xét thấy hành vi của Lê Minh Phụng và Nguyễn Quốc Minh là rất nguy hiểm, xem thường pháp luật, vì vậy Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Lê Minh Phụng 24 tháng tù giam về tội “tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng” và Nguyễn Quốc Minh 12 tháng tù giam về “tội tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng”.

