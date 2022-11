10 tháng đầu năm, kinh tế Tiền Giang phục hồi tốt

(THTG) Sáng 4-11, UBND tỉnh Tiền Giang tổ chức phiên họp thường để đánh giá công tác chỉ đạo điều hành phát triển kinh tế xã hội tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11. Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh buổi hội nghị. Ảnh Minh Nguyên

Trong tháng 10, tỉnh Tiền Giang tiếp tục đẩy mạnh việc phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội. Qua đó, tình hình kinh tế – xã hội trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì mức tăng trưởng tốt, hoạt động sản xuất kinh doanh khởi sắc.

Lãnh đạo sở, ngành tỉnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Minh Nguyên

Qua 10 tháng, nhiều chỉ tiêu có mức tăng trưởng tốt so cùng kỳ năm trước như: Sản lượng thủy sản tăng 5,9%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng trên 15%; tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng hơn 25%; xuất khẩu tăng 33%; số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng trên 78%; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng 22%; giải ngân vốn đầu tư công tăng 32%; thu hút đầu tư mới tăng 07 dự án và vốn đầu tư gấp 4,4 lần; vận chuyển hành khách tăng 34%; vận tải hàng hóa tăng 28%; Du lịch phục hồi tốt, tình hình dịch bệnh tiếp tục được kiểm soát, tỉ lệ tiêm vacxin đạt cao, các chỉ tiêu kinh tế xã hội đạt và vượt so với cùng kỳ; tai nạn giao thông giảm trên cả 3 mặt……



Ông Trần Văn Dũng – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Minh Nguyên

Ông Nguyễn Thành Diệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Minh Nguyên

Ông Nguyễn Văn Vĩnh – Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Minh Nguyên

Thời gian còn lại từ nay đến cuối năm, tỉnh Tiền Giang tập trung cho các hoạt động phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, thực hiện các chính sách cho người có công, giải ngân đầu tư công, công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, nhất là vào những tháng cuối năm như: trang thiết bị cho ngành y tế, công tác phòng chống tội phạm, an toàn giao thông; vấn đề tái định cư cho người dân; vấn đè bảo hiểm y tế…

Thùy Trang